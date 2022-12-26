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23:51, 26 декабря 2022Мир

Косово привело свои войска в полную боеготовность

Власти непризнанного Косова привели свои вооруженные силы в полную боеготовность

Фото: Fatos Bytyci / Reuters

Власти непризнанного Косова привели в полную боеготовность свои вооруженные силы. Об этом пишет «Вечерне новости».

Близкие к Международной миссии под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR) источники издания утверждают, что 1,5 тысячи военных готовятся провести операцию по ликвидации баррикад, возведенных на севере края.

Президент Сербии Александр Вучич пообещал «предпринять все меры, чтобы защитить наш народ и защитить Сербию» после вооружения албанцев и после повышения уровня их боеготовности.

В ночь на 26 декабря спецназ косовской полиции обстрелял сербов на баррикадах. Одновременно с этим послы Великобритании, Германии, Италии, США и Франции потребовали от Вучича добиться разбора баррикад. Они пригрозили, что в противном случае закроют глаза на попытки Приштины «самостоятельно разобраться с ситуацией».

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Марина Совина
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