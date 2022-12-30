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14:32, 30 декабря 2022Мир

Вучич заявил о предотвращении «катастрофы с НАТО» в Косово

Президент Сербии Вучич заявил о предотвращении «катастрофы с НАТО» в Косово

Фото: Florion Goga / Reuters

Сербия сумела избежать полномасштабного конфликта в Косово, который мог бы закончиться «катастрофой с НАТО». О предотвращении подобного сценария заявил президент Сербии Александр Вучич, пишет ТАСС.

По его словам, сербским властям удалось предотвратить отправку Приштиной сил на север Косово и Метохии, населенный этническими сербами. «У нас была бы катастрофа с НАТО, нам удалось избежать ее в этот момент», — заявил Вучич.

Ранее Вучич также отозвал решение о приведении армии в состояние повышенной боевой готовности, ставшее ответом на аналогичный шаг Приштины.

Ситуация в Косово обострилась в конце ноября после того, как власти потребовали от местных сербов ездить на территории непризнанной республики только с косовскими номерами и ввели штрафы за сербские номера. За пару недель владельцам автомобилей в регионе с буквенным обозначением регистрации PR (Приштина), KM (Косовска-Митровица), PZ (Призрен), GL (Гнилане), UR (Урошевац), PE (Печ), DA или ĐA (Джяковица), выданной властями Сербии, было направлено 1740 предупреждений о штрафах.

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Виктория Кондратьева
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