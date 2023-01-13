В Сербии сравнили Брюссельские и Минские соглашения и назвали их обманом

Глава МИД Сербии Дачич сравнил Брюссельские и Минские соглашения и назвал их обманом

Брюссельские соглашения между Сербией и Косово стали таким же обманом, как Минские соглашения по Украине. Об этом в пятницу заявил первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, пишет РИА Новости.

По словам главы МИД, Белград никогда не был доволен Брюссельскими соглашениями, а их заключение стало актом доброй воли сербской стороны. Дачич прокомментировал слова советника Госдепартамента США Дерека Шолле, который потребовав формирования Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ) от Приштины и допустил оговорку о соответствии ССМ конституции непризнанного Косова.

«Все международные договора, когда речь идет о кризисе, не могут быть основаны на внутреннем законодательстве, иначе нет необходимости в посредниках со стороны, так что это только оправдание, чтобы не формировать Сообщества сербских муниципалитетов», — указал он.

30 декабря президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербии удалось избежать полномасштабного конфликта в Косово, который мог бы закончиться «катастрофой с НАТО». По его словам, сербским властям удалось предотвратить отправку Приштиной сил на север Косово и Метохии, населенный этническими сербами. «У нас была бы катастрофа с НАТО, нам удалось избежать ее в этот момент», — подчеркнул президент Сербии.

За день до этого он отозвал решение о приведении армии в состояние повышенной боевой готовности. Войска страны были приведены в боеготовность по приказу президента 26 декабря на фоне обострения ситуации в Косово.

Ситуация обострилась после того, как 10 декабря серба Деяна Пантича, который до этого служил в косовской полиции, задержали по обвинению в нападении на сотрудников ЦИК, когда те готовили проведение выборов мэров четырех городов на севере. Выборы были назначены на 18 декабря.

Это произошло на фоне и без того напряженной обстановки: в конце ноября власти потребовали от местных сербов ездить на территории непризнанной республики только с косовскими номерами и ввели штрафы за сербские номера. За пару недель владельцам автомобилей в регионе с буквенным обозначением регистрации PR (Приштина), KM (Косовска-Митровица), PZ (Призрен), GL (Гнилане), UR (Урошевац), PE (Печ), DA или ĐA (Джяковица), выданной властями Сербии, было направлено 1740 предупреждений о штрафах.

