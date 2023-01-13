Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:13, 13 января 2023Мир

В Сербии сравнили Брюссельские и Минские соглашения и назвали их обманом

Глава МИД Сербии Дачич сравнил Брюссельские и Минские соглашения и назвал их обманом
Ивица Дачич

Ивица Дачич. Фото: Roman Pilipey / Reuters

Брюссельские соглашения между Сербией и Косово стали таким же обманом, как Минские соглашения по Украине. Об этом в пятницу заявил первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, пишет РИА Новости.

По словам главы МИД, Белград никогда не был доволен Брюссельскими соглашениями, а их заключение стало актом доброй воли сербской стороны. Дачич прокомментировал слова советника Госдепартамента США Дерека Шолле, который потребовав формирования Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ) от Приштины и допустил оговорку о соответствии ССМ конституции непризнанного Косова.

Материалы по теме:
Ситуация в Косово обостряется: албанцы силой захватили власть на севере региона. Сербия угрожает ввести войска
Ситуация в Косово обостряется:албанцы силой захватили власть на севере региона. Сербия угрожает ввести войска
14 декабря 2022
«Ценники меняли по нескольку раз в день» Как Югославия четыре года выживала под жесточайшими санкциями западных стран
«Ценники меняли по нескольку раз в день»Как Югославия четыре года выживала под жесточайшими санкциями западных стран
25 марта 2022
«Это очень сильная любовь к России» Сербия не поддержала антироссийские санкции. Почему страна идет на конфликт с ЕС?
«Это очень сильная любовь к России»Сербия не поддержала антироссийские санкции. Почему страна идет на конфликт с ЕС?
9 декабря 2022

«Все международные договора, когда речь идет о кризисе, не могут быть основаны на внутреннем законодательстве, иначе нет необходимости в посредниках со стороны, так что это только оправдание, чтобы не формировать Сообщества сербских муниципалитетов», — указал он.

30 декабря президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербии удалось избежать полномасштабного конфликта в Косово, который мог бы закончиться «катастрофой с НАТО». По его словам, сербским властям удалось предотвратить отправку Приштиной сил на север Косово и Метохии, населенный этническими сербами. «У нас была бы катастрофа с НАТО, нам удалось избежать ее в этот момент», — подчеркнул президент Сербии.

За день до этого он отозвал решение о приведении армии в состояние повышенной боевой готовности. Войска страны были приведены в боеготовность по приказу президента 26 декабря на фоне обострения ситуации в Косово.

Ситуация обострилась после того, как 10 декабря серба Деяна Пантича, который до этого служил в косовской полиции, задержали по обвинению в нападении на сотрудников ЦИК, когда те готовили проведение выборов мэров четырех городов на севере. Выборы были назначены на 18 декабря.

Это произошло на фоне и без того напряженной обстановки: в конце ноября власти потребовали от местных сербов ездить на территории непризнанной республики только с косовскими номерами и ввели штрафы за сербские номера. За пару недель владельцам автомобилей в регионе с буквенным обозначением регистрации PR (Приштина), KM (Косовска-Митровица), PZ (Призрен), GL (Гнилане), UR (Урошевац), PE (Печ), DA или ĐA (Джяковица), выданной властями Сербии, было направлено 1740 предупреждений о штрафах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Россия взяла Соледар под полный контроль
Пригожин заявил о попытках «украсть победу» у вагнеровцев
Европа закупилась газом на 100 миллиардов евро
Посетитель российской поликлиники рассказал о «подпольной» мясной лавке
Поклонники осудили «выставившую себя напоказ» певицу Глюкозу
Запорожский батальон имени Судоплатова пополнился добровольцами из Сербии
В Госдуме заявили о переломном моменте во всей СВО
Стало известно об отношениях Месси и Мбаппе после чемпионата мира в Катаре
Постпредство России при ООН назвало цель спецоперации
Россиян предупредили о нечестных риелторах в популярной курортной стране
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.