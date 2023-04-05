Сербия проведет совместные учения с НАТО

Сербия проведет совместные учения «Платиновый волк» с НАТО с 16 по 30 июня

Сербия проведет совместные учения со странами НАТО, они пройдут в июне 2023 года. Об этом сообщает Министерство обороны Сербии, передает ТАСС.

«Решением правительства Республики Сербия от 16 марта 2023 года одобрено проведение международных тактических учений "Платиновый волк — 2023"», — говорится в сообщении оборонного ведомства республики.

Отмечается, что учения пройдут на территории Сербии с 16 по 30 июня 2023 года. Республика указывает, что мероприятия боевой учебы будут проходить совместно с государствами Североатлантического альянса, с которыми сербская армия участвует в многонациональных операциях.

В феврале президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не будет вступать в НАТО. По его словам, республика продолжит сохранять военный нейтралитет, добавив, что, «в отличие от тех, кто уничтожил нашу армию, мы строим свою армию».

Ранее в НАТО заявили о проведении учений на территории Косова. Уточняется, что в учениях должны принять участие более 1,3 тысячи представителей Сил безопасности Косово.