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14:01, 5 апреля 2023Мир

Сербия проведет совместные учения с НАТО

Сербия проведет совместные учения «Платиновый волк» с НАТО с 16 по 30 июня
СюжетУчения НАТО:

Фото: Marko Djurica / Reuters

Сербия проведет совместные учения со странами НАТО, они пройдут в июне 2023 года. Об этом сообщает Министерство обороны Сербии, передает ТАСС.

«Решением правительства Республики Сербия от 16 марта 2023 года одобрено проведение международных тактических учений "Платиновый волк — 2023"», — говорится в сообщении оборонного ведомства республики.

Отмечается, что учения пройдут на территории Сербии с 16 по 30 июня 2023 года. Республика указывает, что мероприятия боевой учебы будут проходить совместно с государствами Североатлантического альянса, с которыми сербская армия участвует в многонациональных операциях.

В феврале президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не будет вступать в НАТО. По его словам, республика продолжит сохранять военный нейтралитет, добавив, что, «в отличие от тех, кто уничтожил нашу армию, мы строим свою армию».

Ранее в НАТО заявили о проведении учений на территории Косова. Уточняется, что в учениях должны принять участие более 1,3 тысячи представителей Сил безопасности Косово.

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Варвара Кошечкина
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