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23:17, 6 апреля 2023Мир

Вучич рассказал о росте давления на Сербию по вопросу антироссийских санкций

Вучич уверен в росте давления на Сербию по вопросу введения санкций в отношении России
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Президент Сербии Александр Вучич в интервью Радио и телевидению Сербии выразил уверенность в том, что западные государства продолжат усиливать давление на Белград по вопросу введения санкций в отношении России.

«Будет хуже, да, давление снаружи есть и будет еще сильнее, особенно в июне. От нас требовали ввести санкции, но я принимаю решения и несу за них ответственность», — заявил он.

Глава государства считает, что мир больше никогда не будет однополярным, отметив, что надеется на многополярность. Он также указал на рост влияния Китая и выразил мнение, что в скором времени будет решен вопрос Тайваня.

Вучич добавил, что рад хорошим отношениям с Россией и гордится тем, что Сербия является одной из немногих стран, имеющих свою собственную независимую политику.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на Сербию оказывают беспрецедентное давление из-за ее отношений с Россией. Он также подчеркнул, что в Кремле будут внимательно следить за совместными учениями Сербии и НАТО «Платиновый волк».

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Марина Совина
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