Вучич заявил о нежелании Сербии вступать в конфликт с НАТО

Президент Вучич заявил, что Сербия не в силах и не желает вступать в конфликт с НАТО

Сербия не в силах и не желает вступать в конфликт с НАТО. Об этом, общаясь с журналистами, заявил президент Сербии Александр Вучич, передает портал Novosti.

«Вучич заявил сегодня, что Сербии не нужен конфликт с Североатлантическим альянсом, потому что она не может победить в этом конфликте. В то же время страна не в том положении, чтобы допускать новые нападения и унижения», — говорится в материале.

Глава Сербии добавил, что стране необходим реальный диалог с албанцами и международным сообществом, посвященный ее национальным проблемам. «Точно так же, как у нас ведутся отличные разговоры о европейских проблемах», — добавил он.

Ранее Вучич заявлял, что НАТО представляет для Сербии угрозу. В то же время, по словам президента, западные страны убеждают Белград в наличии угрозы со стороны Москвы.