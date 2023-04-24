Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:16, 24 апреля 2023Мир

Вучич заявил о нежелании Сербии вступать в конфликт с НАТО

Президент Вучич заявил, что Сербия не в силах и не желает вступать в конфликт с НАТО

Фото: Johanna Geron / Reuters

Сербия не в силах и не желает вступать в конфликт с НАТО. Об этом, общаясь с журналистами, заявил президент Сербии Александр Вучич, передает портал Novosti.

«Вучич заявил сегодня, что Сербии не нужен конфликт с Североатлантическим альянсом, потому что она не может победить в этом конфликте. В то же время страна не в том положении, чтобы допускать новые нападения и унижения», — говорится в материале.

Глава Сербии добавил, что стране необходим реальный диалог с албанцами и международным сообществом, посвященный ее национальным проблемам. «Точно так же, как у нас ведутся отличные разговоры о европейских проблемах», — добавил он.

Ранее Вучич заявлял, что НАТО представляет для Сербии угрозу. В то же время, по словам президента, западные страны убеждают Белград в наличии угрозы со стороны Москвы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
На Украине заявили о переговорах с Россией по обмену всех военнопленных
Украинский беспилотник сбросил две гранаты на вышку связи в российском регионе
В России объяснили трудности ЕС с новыми санкциями
Производитель Persil договорился о выкупе российского бизнеса
Айза Анохина прокомментировала новость о разводе Гуфа
В Совфеде заявили о предотвращенной США третьей мировой войне
В Британии предрекли провал контрнаступления Украины
МИД России назвал желаемые города для переезда штаб-квартиры ООН
Россияне раскритиковали голос Анастасии Волочковой
Корабль ТОФ «Адмирал Трибуц» проведет учение по ликвидации подлодки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.