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14:53, 29 мая 2025Мир

В СВР обвинили Сербию в военных поставках Украине

СВР России обвинила оборонные предприятия Сербии в поставках боеприпасов ВСУ
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Оборонные предприятия Сербии, несмотря на декларируемый нейтралитет, осуществляют поставки боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Оборонные предприятия Сербии вопреки декларируемому властями "нейтралитету" продолжают осуществлять поставки боеприпасов Украине. Прикрытием для этого служит схема с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран — посредников. Говоря о по­следних, чаще всего фигурируют страны НАТО, а именно Чехия, Польша, Болгария», — отмечается в публикации пресс-бюро.

В СВР указали на то, что сербские оборонные предприятия поставили ВСУ «сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) и гаубиц, а также миллионы патронов для стрелкового оружия».

Из этого в ведомстве сделали вывод, что желание «сербских оборонщиков и их покровителей заработать на крови братских славян­ских народов заставило их напрочь забыть о том, кто на самом деле является их на­стоящими друзьями и врагами».

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