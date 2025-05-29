СВР России обвинила оборонные предприятия Сербии в поставках боеприпасов ВСУ

Оборонные предприятия Сербии, несмотря на декларируемый нейтралитет, осуществляют поставки боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Оборонные предприятия Сербии вопреки декларируемому властями "нейтралитету" продолжают осуществлять поставки боеприпасов Украине. Прикрытием для этого служит схема с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран — посредников. Говоря о по­следних, чаще всего фигурируют страны НАТО, а именно Чехия, Польша, Болгария», — отмечается в публикации пресс-бюро.

В СВР указали на то, что сербские оборонные предприятия поставили ВСУ «сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) и гаубиц, а также миллионы патронов для стрелкового оружия».

Из этого в ведомстве сделали вывод, что желание «сербских оборонщиков и их покровителей заработать на крови братских славян­ских народов заставило их напрочь забыть о том, кто на самом деле является их на­стоящими друзьями и врагами».