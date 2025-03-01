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07:35, 1 марта 2025Мир

Сербия предложила принять российско-американские переговоры

Вице-премьер Сербии Вулин: Белград предлагает принять переговоры России и США
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Henadz Zhinkov / Globallookpress

Сербия предлагает принять переговоры России и США на своей территории, сообщил вице-премьер государства Александр Вулин. При этом он заявил РИА Новости, что решение зависит от Москвы и Вашингтона.

«Мы предлагаем. Но примут ли предложение обе стороны — я не знаю. Белград — прекрасное место. Белград придерживается нейтралитета», — отметил Вулин.

Вице-премьер добавил, что у Сербии имеется опыт проведения международных конференций.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил с вице-премьером Сербии Александром Вулиным об укреплении стратегического партнерства между странами. Кроме того, обсуждались вопросы урегулирования ситуации вокруг Косово. Лавров и Вулин также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.

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