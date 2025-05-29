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21:37, 29 мая 2025Мир

Вучич нашел способ противостоять отправке сербских боеприпасов Киеву

Вучич пообещал блокировать сделки при вероятности отправки боеприпасов Киеву
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент Александар Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии заявил, что распорядится не исполнять контракты, если существует подозрение на то, что вооружение может оказаться в зоне украинского конфликта.

«Мы должны об этом знать и следить за тем, чтобы такие контракты не реализовывались», — отметил он.

29 мая в Службе внешней разведки (СВР) России сообщили о том, что оборонные предприятия Сербии, несмотря на декларируемый нейтралитет, осуществляют поставки боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ).

После сообщалось, что председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин считает, информация о поставках Украине боеприпасов от Сербии нуждается в тщательной проверке и расследовании.

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