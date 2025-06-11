Вучич впервые с начала СВО приедет на Украину

Президент Сербии Вучич впервые с начала СВО приедет на Украину 11 июня

Президент Сербии Александр Вучич впервые с начала специальной военной операции (СВО) приедет на Украину с визитом 11 июня. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте сербского лидера.

«Президент Вучич посетит Украину с однодневным визитом в среду, 11 июня, где примет участие в саммите Украина — Юго-Восточная Европа в Одессе», — отмечается в сообщении.

Формат Украина — Юго-Восточная Европа представляет собой площадку для многостороннего диалога между Киевом и странами Балканского полуострова.

22 мая Вучич и президент Украины Владимир Зеленский обсудили двустороннее сотрудничество. По словам украинского лидера, стороны договорились развивать формат Украина — Юго-Восточная Европа, чтобы «повысить его эффективность».