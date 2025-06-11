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12:17, 11 июня 2025Мир

Вучич впервые с начала СВО приедет на Украину

Президент Сербии Вучич впервые с начала СВО приедет на Украину 11 июня
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Президент Сербии Александр Вучич впервые с начала специальной военной операции (СВО) приедет на Украину с визитом 11 июня. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте сербского лидера.

«Президент Вучич посетит Украину с однодневным визитом в среду, 11 июня, где примет участие в саммите Украина — Юго-Восточная Европа в Одессе», — отмечается в сообщении.

Формат Украина — Юго-Восточная Европа представляет собой площадку для многостороннего диалога между Киевом и странами Балканского полуострова.

22 мая Вучич и президент Украины Владимир Зеленский обсудили двустороннее сотрудничество. По словам украинского лидера, стороны договорились развивать формат Украина — Юго-Восточная Европа, чтобы «повысить его эффективность».

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