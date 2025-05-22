Зеленский и Вучич договорились сотрудничать

Зеленский и Вучич обсудили сотрудничество в формате Украина—Юго-Восточная Европа

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с сербским коллегой Александром Вучичем двустороннее сотрудничество. Об этом сообщил лидер Украины в своем Telegram-канале.

«В частности, говорили о взаимодействии в формате Украина — Юго-Восточная Европа. Будем развивать его, чтобы эффективность становилась еще больше», — написал политик.

Формат Украина — Юго-Восточная Европа представляет собой площадку для диалога между странами. Целью таких встреч является демонстрация поддержки Киева со стороны соответствующих европейских стран.

Ранее Вучич заявил, что не станет «прятаться под стол» в ходе переговоров с главой европейской дипломатии Каей Каллас. Президент добавил, что у них уже состоялся откровенный разговор относительно его визита в Москву 9 мая.

