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17:19, 22 мая 2025Бывший СССР

Зеленский и Вучич договорились сотрудничать

Зеленский и Вучич обсудили сотрудничество в формате Украина—Юго-Восточная Европа
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с сербским коллегой Александром Вучичем двустороннее сотрудничество. Об этом сообщил лидер Украины в своем Telegram-канале.

«В частности, говорили о взаимодействии в формате Украина — Юго-Восточная Европа. Будем развивать его, чтобы эффективность становилась еще больше», — написал политик.

Формат Украина — Юго-Восточная Европа представляет собой площадку для диалога между странами. Целью таких встреч является демонстрация поддержки Киева со стороны соответствующих европейских стран.

Ранее Вучич заявил, что не станет «прятаться под стол» в ходе переговоров с главой европейской дипломатии Каей Каллас. Президент добавил, что у них уже состоялся откровенный разговор относительно его визита в Москву 9 мая.

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