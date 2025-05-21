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20:00, 21 мая 2025Мир

Вучич отказался «прятаться под стол» на переговорах с Каллас

Вучич заявил, что не будет «прятаться под стол» на встрече с Каллас
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Zemlianichenko / АР

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не будет «прятаться под стол» в ходе предстоящих переговоров с главой европейской дипломатии Каей Каллас в Белграде. В эфире телеканала Pink он подчеркнул, что не станет избегать вопросов о своем визите в Москву 9 мая.

По его словам, Каллас была единственной, кто публично осудил его визит в российскую столицу. Позже у них состоялся «откровенный разговор», в ходе которого Вучич объяснил позицию Сербии. «Я уверен, что она задаст этот вопрос снова. Я не буду прятаться под столом и не буду от него убегать», — отказался политик.

При этом Вучич признал, что ожидал критику по поводу своего визита на саммите Европейского сообщества, который состоялся 16 мая в Тиране. В нем также принимал участие президент Украины Владимир Зеленский.

«Зеленский ни слова не сказал против Сербии, хотя я видел по тому, как он себя держал и поведению, насколько им было тяжело то, что я поехал в Москву. Зеленский уважал наше отношение», — подчеркнул сербский лидер.

Возмущение Каллас также вызвал приезд премьер-министра Словакии Роберта Фицо на юбилейный парад Победы в Москве. Она отметила, что словацкий политик «стоит на неправильной стороне истории».

В ответ Фицо заявил, что у Каллас нет абсолютно никаких полномочий его критиковать.

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