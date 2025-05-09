Приезд Фицо в Москву на парад Победы вызвал возмущение в Европе

Каллас: В ЕС возмущены приездом Фицо на парад Победы в Москву

В Европейском союзе (ЕС) возмущены приездом премьер-министра Словакии Роберта Фицо на юбилейный парад Победы в Москве. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, передают «Известия».

Она отметила, что словацкий политик «стоит на неправильной стороне истории». «Мы празднуем День Европы в Европе, и я думаю, что это очень символично, что мы здесь. <…> Как же вы можете стоять в Москве сегодня? Я не могу понять», — заявила Каллас во время пресс-конференции во Львове.

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание на одну деталь в облике Роберта Фицо. Во время рукопожатия с премьер-министром российский лидер отметил, что у того спортивная походка.

Премьер Словакии прибыл в Москву 8 мая, его маршрут проходил через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию, так как Эстония, Литва и Латвия запретили спецрейсу лететь через свое воздушное пространство.

Фицо также заявлял, что получал угрозы из-за решения приехать в Россию к 9 Мая.