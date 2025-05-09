Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:13, 9 мая 2025Мир

Приезд Фицо в Москву на парад Победы вызвал возмущение в Европе

Каллас: В ЕС возмущены приездом Фицо на парад Победы в Москву
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Анатолий Медведь / Фотохост-агентство РИА Новости

В Европейском союзе (ЕС) возмущены приездом премьер-министра Словакии Роберта Фицо на юбилейный парад Победы в Москве. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, передают «Известия».

Она отметила, что словацкий политик «стоит на неправильной стороне истории». «Мы празднуем День Европы в Европе, и я думаю, что это очень символично, что мы здесь. <…> Как же вы можете стоять в Москве сегодня? Я не могу понять», — заявила Каллас во время пресс-конференции во Львове.

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание на одну деталь в облике Роберта Фицо. Во время рукопожатия с премьер-министром российский лидер отметил, что у того спортивная походка.

Премьер Словакии прибыл в Москву 8 мая, его маршрут проходил через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию, так как Эстония, Литва и Латвия запретили спецрейсу лететь через свое воздушное пространство.

Фицо также заявлял, что получал угрозы из-за решения приехать в Россию к 9 Мая.

Наша Победа!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Приезд Фицо в Москву на парад Победы вызвал возмущение в Европе

    Мексика подала в суд на Google из-за Мексиканского залива

    На Украине заблокировали YouTube-канал Арестовича

    Фицо высказался против нового «железного занавеса»

    Дуров поздравил пользователей Telegram с Днем Победы

    Топурия резко высказался в адрес Махачева

    Три россиянина попали в символическую сборную первой четверти XXI века НХЛ

    Во Франции уволили двух генералов за критику власти

    Во Франции заявили об испугавшемся парада Победы в Москве Зеленском

    Названы последствия 5026 нарушений ВСУ режима прекращения огня с начала перемирия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости