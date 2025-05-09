Путин обратил внимание на походку Фицо

Путин обратил внимание на спортивную походку Фицо

Президент России Владимир Путин обратил внимание на походку премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время рукопожатия с премьер-министром российский лидер отметил, что у того спортивная походка. Фицо и Путин поговорили после торжественного приема в Кремле в честь глав зарубежных делегаций, приехавших в Россию на празднование 80-летия Победы.

Премьер Словакии прибыл в Москву 8 мая, его маршрут проходил через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию, так как Эстония, Литва и Латвия запретили спецрейсу лететь через свое воздушное пространство.

Фицо также заявлял, что получал угрозы из-за решения приехать в Россию к 9 Мая.