Фицо ответил на критику своего визита в Москву

Премьер Словакии Фицо: У Каллас нет полномочий критиковать мой визит в Москву

Премьер Словакии Роберт Фицо ответил на критику своего визита в Москву на парад Победы над нацистской Германией. Об этом политик написал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в Европейском союзе (ЕС) возмущены приездом Фицо в российскую столицу. По ее словам, политик «стоит на неправильной стороне истории».

«Как у высокопоставленного чиновника Европейской комиссии, у вас нет абсолютно никаких полномочий критиковать суверенного премьера суверенной страны, который конструктивно подходит ко всей европейской повестке», — написал Фицо.

При освобождении республики пали более 60 тысяч солдат Красной армии, подчеркнул Фицо, поэтому он приехал в Москву, чтобы отдать им дань уважения. Политик высказался против нового железного занавеса между Европой и Россией. Он призвал выстраивать с Москвой нормальные дружественные отношения.

Премьер Словакии прибыл в Москву 8 мая, его маршрут проходил через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию, так как Эстония, Литва и Латвия запретили спецрейсу лететь через свое воздушное пространство.