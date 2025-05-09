Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:15, 9 мая 2025Мир

Фицо высказался против нового «железного занавеса»

Премьер-министр Словакии Фицо выступил против железного занавеса в Европе
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Александр Кряжев / Фотохост-агентство РИА Новости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказался против нового железного занавеса между Европой и Россией. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

Фицо, принимающий участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Москве, призвал выстраивать с Россией нормальные дружественные отношения. «Отвергаю, чтобы Евросоюз, Европа возводила какой-то новый "железный занавес"», — сказал он в видеообращении.

Премьер Словакии призвал воспринимать его присутствие в Москве как попытку протянуть над «железным занавесом» руку и помочь построить нормальное дружеское и экономическое сотрудничества с Россией. Кроме того, он посвятил свой символический жест потомкам воинов, освобождавших Словакию в 1944-1945 годах.

Ранее в Израиле назвали юбилейный парад Победы в Москве международной демонстрацией силы для президента России Владимира Путина.

box#3995848

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Приезд Фицо в Москву на парад Победы вызвал возмущение в Европе

    Мексика подала в суд на Google из-за Мексиканского залива

    На Украине заблокировали YouTube-канал Арестовича

    Фицо высказался против нового «железного занавеса»

    Дуров поздравил пользователей Telegram с Днем Победы

    Топурия резко высказался в адрес Махачева

    Три россиянина попали в символическую сборную первой четверти XXI века НХЛ

    Во Франции уволили двух генералов за критику власти

    Во Франции заявили об испугавшемся парада Победы в Москве Зеленском

    Названы последствия 5026 нарушений ВСУ режима прекращения огня с начала перемирия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости