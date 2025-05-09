Премьер-министр Словакии Фицо выступил против железного занавеса в Европе

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказался против нового железного занавеса между Европой и Россией. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

Фицо, принимающий участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Москве, призвал выстраивать с Россией нормальные дружественные отношения. «Отвергаю, чтобы Евросоюз, Европа возводила какой-то новый "железный занавес"», — сказал он в видеообращении.

Премьер Словакии призвал воспринимать его присутствие в Москве как попытку протянуть над «железным занавесом» руку и помочь построить нормальное дружеское и экономическое сотрудничества с Россией. Кроме того, он посвятил свой символический жест потомкам воинов, освобождавших Словакию в 1944-1945 годах.

Ранее в Израиле назвали юбилейный парад Победы в Москве международной демонстрацией силы для президента России Владимира Путина.

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