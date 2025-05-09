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19:27, 9 мая 2025Мир

В Израиле назвали парад Победы в Москве международной демонстрацией силы

Ynet: Грандиозный парад в Москве стал демонстрацией силы для Путина
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Пелагия Тихонова / Фотохост-агентство РИА Новости

Юбилейный парад Победы в Москве стал международной демонстрацией силы для президента России Владимира Путина, считают в Израиле. Об этом говорится в публикации израильского портала Ynet.

По мнению авторов издания, парад доказал, что страна не находится в изоляции. В материале напомнили, что в торжественной церемонии приняли участие около трех десятков мировых лидеров во главе с председателем КНР Си Цзиньпином — президенты Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, Венесуэлы — Николас Мадуро, Египта — Абдель Фаттах ас-Сиси, Кубы — Мигель Диас-Канель, Палестины — Махмуд Аббас.

Также, добавили в Ynet, в Россию прибыли премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич, посол Израиля Симона Гальперин. Также Израиль прислал делегацию ветеранов Второй мировой войны, добавило издание. Ynet обратил внимание на то, что среди военных на Красной площади были представители более чем 10 стран, а среди образцов военной техники впервые показали беспилотники.

Ранее депутат Европарламента от Словакии Любош Блага предположил, что западные державы будут постоянно развязывать войны, но Россия всегда будет в них побеждать. Евродепутат указал на то, что западные державы не могут смириться с мыслью, что проиграли в нескольких войнах России.

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