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18:21, 9 мая 2025Мир

В Европе заявили о невозможности победить Россию

Депутат ЕП Блага: Россию нельзя победить, хотя Запад постоянно развязывает войны
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Анатолий Медведь / Фотохост-агентство РИА Новости

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага предположил, что западные державы будут постоянно развязывать войны, но Россия всегда будет в них побеждать. Его цитирует ТАСС.

Он подчеркнул, что «если империалистические и колониальные инстинкты» западных европейцев не прекратятся, то между коллективным Западом и РФ «всегда будет поле битвы».

Евродепутат указал на то, что западные державы не могут смириться с мыслью, что проиграли «во времена Наполеона, в Первой мировой войне и во Второй мировой войне». «Они постоянно хотят развязывать войны. Но в конце концов Россия всегда будет побеждать», — добавил Блага.

Ранее бывший офицер разведки США Скотт Риттер заявил, что американские военные могли бы принять участие в параде Победы в Москве 9 мая. Он выразил сожаление, что, в отличие от России, в Соединенных Штатах не было оказано должного внимания к памятной дате.

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