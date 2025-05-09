Депутат ЕП Блага: Россию нельзя победить, хотя Запад постоянно развязывает войны

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага предположил, что западные державы будут постоянно развязывать войны, но Россия всегда будет в них побеждать. Его цитирует ТАСС.

Он подчеркнул, что «если империалистические и колониальные инстинкты» западных европейцев не прекратятся, то между коллективным Западом и РФ «всегда будет поле битвы».

Евродепутат указал на то, что западные державы не могут смириться с мыслью, что проиграли «во времена Наполеона, в Первой мировой войне и во Второй мировой войне». «Они постоянно хотят развязывать войны. Но в конце концов Россия всегда будет побеждать», — добавил Блага.

Ранее бывший офицер разведки США Скотт Риттер заявил, что американские военные могли бы принять участие в параде Победы в Москве 9 мая. Он выразил сожаление, что, в отличие от России, в Соединенных Штатах не было оказано должного внимания к памятной дате.