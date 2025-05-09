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17:55, 9 мая 2025Мир

В США выразили сожаление из-за отсутствия американцев на параде в Москве

Риттер: Американцы должны были участвовать в параде на Красной площади
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Бобылев / Фотохост-агентство РИА Новости

Бывший офицер разведки США Скотт Риттер заявил в социальной сети X, что американские военные могли бы принять участие в параде Победы в Москве 9 мая.

Риттер выразил сожаление, что, в отличие от России, в Соединенных Штатах не было оказано должного внимания памятной дате. Он подчеркнул, что 8 мая, в День Победы во Второй мировой войне, в США не провели никаких официальных мероприятий. Он назвал это поводом для стыда как для американского общества, так и для руководства страны.

9 мая в Москве прошел парад в честь 80-летия Победы. На Красной площади присутствовал президент Владимир Путин и лидеры почти 30 стран. В торжественном марше приняли участие расчеты из 13 государств, парад принял министр обороны Андрей Белоусов.

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