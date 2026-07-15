Вучич отказался от одного действия против России

Вучич отказался подписывать антироссийскую декларацию на саммите в Киеве

Президент Сербии Александр Вучич отказался подписывать антироссийскую итоговую декларацию саммита Украина — Юго-Восточная Европа, прошедшего в среду в Киеве. Об этом сообщает сербская газета «Политика».

Таким образом, Сербия стала единственным государством-участником встречи, не поддержавшим итоговый документ. Как отмечает издание, декларация содержит призывы к ужесточению антироссийских санкций, продолжению военной и финансовой помощи Киеву, а также поддержке евроатлантической интеграции Украины.

В 2025 году Вучич уже участвовал в аналогичном саммите в Одессе и также отказался подписывать антироссийскую декларацию.

Ранее Вучич заявил, что Сербия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также намерена углубить сотрудничество с Киевом в ряде областей. По словам сербского лидера, Белград продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь, а также намерен активизировать участие в восстановлении одного из украинских городов. Кроме того, Вучич подтвердил поддержку Сербией евроинтеграции Украины и других стран, претендующих на членство в Европейском союзе.