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19:41, 15 июля 2026Мир

Вучич отказался от одного действия против России

Вучич отказался подписывать антироссийскую декларацию на саммите в Киеве
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Пресс-служба президента Республики Казахстан / РИА Новости

Президент Сербии Александр Вучич отказался подписывать антироссийскую итоговую декларацию саммита Украина — Юго-Восточная Европа, прошедшего в среду в Киеве. Об этом сообщает сербская газета «Политика».

Таким образом, Сербия стала единственным государством-участником встречи, не поддержавшим итоговый документ. Как отмечает издание, декларация содержит призывы к ужесточению антироссийских санкций, продолжению военной и финансовой помощи Киеву, а также поддержке евроатлантической интеграции Украины.

В 2025 году Вучич уже участвовал в аналогичном саммите в Одессе и также отказался подписывать антироссийскую декларацию.

Ранее Вучич заявил, что Сербия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также намерена углубить сотрудничество с Киевом в ряде областей. По словам сербского лидера, Белград продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь, а также намерен активизировать участие в восстановлении одного из украинских городов. Кроме того, Вучич подтвердил поддержку Сербией евроинтеграции Украины и других стран, претендующих на членство в Европейском союзе.

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