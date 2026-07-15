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18:48, 15 июля 2026Мир

Президент Сербии выступил с заявлением о поддержке Украины

Вучич: Сербия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Сербия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также намерена углубить сотрудничество с Киевом в ряде областей. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и искренне благодарны Украине за то, что она поступает так же по отношению к нам», — сказал он.

По словам сербского лидера, Белград продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь, а также намерен активизировать участие в восстановлении одного из украинских городов. Кроме того, Вучич подтвердил поддержку Сербией евроинтеграции Украины и других стран, претендующих на членство в Европейском союзе.

Ранее Вучич приехал в Киев на переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. В рамках визита он принял участие в саммите «Юго-Восточная Европа — Украина».

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