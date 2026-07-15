Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:35, 15 июля 2026Мир

Вучич выразил ожидания от визита в Киев

Вучич заявил, что ожидает трудных переговоров по итоговой декларации саммита в Киеве
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает трудных переговоров по итоговой декларации саммита в Киеве. Свои ожидания от визита он выразил в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Пятый саммит Юго-Восточная Европа — Украина, на котором присутствую, представляя нашу Сербию. После Одессы, Афин, Дубровника и Тираны очередь дошла до Киева... Как и каждый раз, будут нелегкие разговоры о совместной декларации участников», — подчеркнул Вучич.

Сербский лидер при этом добавил, что ожидает хороший саммит, на котором страны окажут «поддержку друг другу на европейском пути и увеличат двустороннее сотрудничество». Он отметил, что ехал на Украину через Молдавию, устав по пути, но все же настроен «бороться и беречь Сербию».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не передавала никаких сообщений украинскому лидеру Владимиру Зеленскому через президента Сербии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Я буду защищать Сербию». Дружественный России лидер приехал к Зеленскому. Как отреагировали в Кремле?
    Власти Германии прокомментировали сообщения о переговорах с Россией
    Британское чайки стали напиваться в жару
    В России заявили о начале битвы за главную крепость ВСУ в Донбассе
    Мощные наводнения станут нормой для России
    Валерия раскрыла секрет идеальной фигуры в 58 лет
    Россия нарастила до максимума закупки смартфонов из одной страны
    Немецкие промышленники призвали ударить по Китаю пошлинами
    В России захотели подсказать Трампу шаги для урегулирования конфликта на Украине
    Потери авиакомпаний Китая из-за роста цен на топливо оценили
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok