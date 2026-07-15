Вучич выразил ожидания от визита в Киев

Вучич заявил, что ожидает трудных переговоров по итоговой декларации саммита в Киеве

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает трудных переговоров по итоговой декларации саммита в Киеве. Свои ожидания от визита он выразил в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Пятый саммит Юго-Восточная Европа — Украина, на котором присутствую, представляя нашу Сербию. После Одессы, Афин, Дубровника и Тираны очередь дошла до Киева... Как и каждый раз, будут нелегкие разговоры о совместной декларации участников», — подчеркнул Вучич.

Сербский лидер при этом добавил, что ожидает хороший саммит, на котором страны окажут «поддержку друг другу на европейском пути и увеличат двустороннее сотрудничество». Он отметил, что ехал на Украину через Молдавию, устав по пути, но все же настроен «бороться и беречь Сербию».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не передавала никаких сообщений украинскому лидеру Владимиру Зеленскому через президента Сербии.