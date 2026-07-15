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19:25, 15 июля 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на заявление Вучича о поддержке Украины

Депутат Чепа о заявлении Вучича о поддержке Киева: Мы это слышим, видим и делаем выводы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В России слышат заявления президента Сербии Александра Вучича о поддержке страной суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. На соответствующее высказывание сербского лидера депутат отреагировал в беседе с «Лентой.ру».

«Мы понимаем, что Сербия — дружественная нам страна. И сербы поистине любят Россию и помнят ту помощь, которую оказывала Россия. Как могла, оказывала. Как могла, поддерживала. Народ сильно поддерживал Сербию во время натовской угрозы. Хотя Россия оказала совсем незначительную помощь, но россияне всегда стояли на стороне сербов. Это помнят», — заметил Чепа.

По словам депутата, последнее время Вучич делает несколько странные заявления.

«Эти заявления далеко не соответствуют пожеланиям людей. Это на его совести. Конечно, мы это все слышим, все видим и делаем соответствующие выводы», — заключил он.

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Ранее Вучич заявил, что Сербия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также намерена углубить сотрудничество с Киевом в ряде областей. По словам сербского лидера, Белград продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь, а также намерен активизировать участие в восстановлении одного из украинских городов.

Вучич приехал в Киев на переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским днем 15 июля. В рамках визита он принял участие в саммите «Юго-Восточная Европа — Украина».

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