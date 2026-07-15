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20:35, 15 июля 2026Интернет и СМИ

Уехавший в США российский комик раскрыл необычный запрет от дочери

Дочь уехавшего в США комика Александра Незлобина запретила ему пользоваться Chat GPT
Маргарита Щигарева

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный российский стендап-комик Александр Незлобин, уехавший в США, рассказал о необычном запрете, который для него установила дочь. На эту тему он высказался в видео, опубликованном на YouTube.

Незлобин отметил, что в Америке многие люди настороженно относятся к искусственному интеллекту (ИИ), а школьники даже протестуют против таких технологий. «Мне дочь запрещает пользоваться Chat GPT. Она говорит, ты когда в Google-поиск вводишь [запрос], ты вводи "минус ИИ"», — заявил юморист.

По словам комика, его дочь не хочет, чтобы он прибегал к помощи ИИ, поскольку полагает, что на использование этой технологии тратится слишком много водных ресурсов.

Ранее Незлобин заявил, что считает Россию частью себя. Как отметил юморист, его раздражают те, кто призывает его не упоминать родину и перестать о ней думать.

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