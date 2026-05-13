12:13, 13 мая 2026Интернет и СМИ

Живущий в США юморист назвал Россию частью себя

Стендап-комик Незлобин, живущий в США, заявил, что считает Россию частью себя
Мария Большакова
Мария Большакова

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Стендап-комик Александр Незлобин, уехавший жить в США, заявил, что считает Россию частью себя. Об этом он сказал в видео, доступном на его YouTube-канале.

Незлобин признался, что его раздражают те, кто призывает его не упоминать Россию и перестать о ней думать. «Я там жил 40 лет, это часть меня», — объяснил юморист.

Ранее Незлобин высказался об американском гражданстве. Он заявил, что пока не получил паспорт США.

До этого комик признался, что чувствует себя счастливым как никогда. По словам юмориста, ему с семьей удалось преодолеть трудности эмиграции в Соединенные Штаты. Кроме того, он начал достигать успехов в профессиональной сфере.

