09:27, 28 января 2026

Популярный российский комик уехал в США и стал счастливым как никогда

Уехавший в США стендап-комик Александр Незлобин заявил, что он счастлив
Олег Давыдов
Кадр: Александр Мурашев / YouTube

Популярный российский стендап-комик Александр Незлобин, уехавший в США в 2021 году, заявил, что стал счастливым как никогда. Об этом он рассказал в интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), видео вышло на YouTube.

По словам юмориста, он испытывает ощущение счастья последние несколько лет. «Я никогда так не был счастлив в жизни. (...) Я суперсчастлив», — заверил он.

Незлобин связал свое психологическое состояние с тем, что ему удалось достичь благополучия в некоторых сферах. В частности, комик заявил, что они с семьей смогли пережить трудности после эмиграции в США, его близкие адаптировались к Америке, а сам он начал делать успехи в карьере.

Ранее Незлобин также оценил возможность приехать в Россию. Он назвал Америку своим домом, но допустил, что вернется на родину в пожилом возрасте.

