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15:53, 2 ноября 2024Интернет и СМИ

Живущий в США комик с ТНТ оценил возможность приехать в Россию

Живущий в США комик Александр Незлобин назвал Америку своим домом
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Незлобин / YouTube

Известный стендап-комик Александр Незлобин, живущий в США, оценил возможность приехать в Россию. Говоря на эту тему в видео, размещенном на своем YouTube-канале, звезда ТНТ также назвал Америку своим домом.

Незлобин высказался об условии, при котором он приехал бы в Россию, словами «должно быть безопасно». «С удовольствием буду туда ездить, но какое-то время я живу здесь (в США — прим. «Ленты.ру»), это мой дом, меня здесь приняли», — добавил он.

Комик также пошутил, что перестал скучать по России после того, как узнал о скандале с «голой вечеринкой» блогерши Анастасии Ивлеевой. Кроме того, он заявил, что вернулся бы в страну в старости, однако пока что его деятельность связана с США.

Ранее стало известно, что Незлобин избавился от элитного жилья в Москве. Речь идет о квартире на улице Спиридоновка рядом с Патриаршими прудами в Пресненском районе столицы.

Александр Незлобин — российский стендап-комик. Играл в составе команды КВН Уральского государственного экономического института. С 2006 по 2018 год был резидентом Comedy Club на ТНТ. После этого он перешел на канал СТС и был ведущим программ «Слава Богу, ты пришел!» и «Русские не смеются». В 2021 году Незлобин переехал в США, где продолжил строить карьеру комика.

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