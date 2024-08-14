Известный комик избавился от элитного жилья в России

Shot: комик Александр Незлобин продал квартиру в Москве

Известный российский комик Александр Незлобин избавился от элитного жилья в Москве. О том, что он продал последнюю недвижимость в стране, сообщает Telegram-канал Shot.

Квартира располагается в пятитажке 1933 года постройки на улице Спиридоновка рядом с Патриаршими прудами в Пресненском районе столицы. Площадь двухкомнатного жилья составляет 75 квадратных метров.

Сделка прошла в конце июля. До этого Незлобин сдавал квартиру в аренду более двух лет. По данным канала, похожие квартиры сдаются в среднем от 250 тысяч рублей в месяц.

В 2021 году Незлобин переехал в США, где продолжил строить карьеру комика. Ранее он рассказал, как американцы относятся к русским. По словам юмориста, жители Штатов ничего не знают про его соотечественников.