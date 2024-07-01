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20:36, 1 июля 2024Интернет и СМИ

Живущий в США комик раскрыл отношение местных к русским

Комик Александр Незлобин заявил, что жители США ничего не знают про русских

Кадр: «Нормальные люди» / YouTube

Известный российский комик Александр Незлобин, живущий в США, раскрыл отношение местных к русским. Подробностями он поделился в проекте «Нормальные люди», доступном на YouTube.

Незлобин рассказал, что несколько часов спрашивал жителей США на Таймс-сквер о том, как они относятся к русским. «Мы такие: "А есть ли русобофия?", а они вообще не знают ничего про русских», — отметил комик.

Юморист поговорил с местными девушками, которые рассказали, что у них есть друзья из России. «Меховые шапки, водка», — ответила одна из них на вопрос о том, какие стереотипы они знают о русских. Девушки также добавили, что знают песню «Мой мармеладный» российской исполнительницы Кати Лель.

Ранее Незлобин раскрыл разницу между доходом юмористов в России и США. Он заявил, что в России начинающие комики зарабатывают больше, чем в Америке.

Александр Незлобин — российский стендап-комик. Играл в составе команды КВН Уральского государственного экономического института. С 2006 по 2018 год был резидентом Comedy Club на ТНТ. После этого он перешел на канал СТС и был ведущим программ «Слава Богу, ты пришел!» и «Русские не смеются». В 2021 году Незлобин переехал в США, где продолжил строить карьеру комика.

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      Олег Давыдов
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