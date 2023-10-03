Известный комик раскрыл разницу заработка в России и США

Звезда шоу Comedy Club на канале ТНТ Александр Незлобин раскрыл разницу между заработком в России и США. В интервью журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иноагентом), доступном на YouTube, он рассказал, в какой из этих двух стран стендап-комики получают больше.

Незлобин заявил, что в России начинающие комики зарабатывают больше, чем в США. По его словам, для того, чтобы получать по одной тысяче долларов (примерно 99 тысяч рублей) за концерт в российских клубах, комику требуется полтора-два года работы. В Америке, уточнил звезда Comedy Club, на то, чтобы зарабатывать такую сумму, может уйти десять лет работы.

Ранее Незлобин рассказал об отношении матери к его эмиграции в США. Как отметил комик, она периодически звонит ему в слезах и говорит, что скучает.

Александр Незлобин — российский стендап-комик. Играл в составе команды КВН Уральского государственного экономического института. С 2006 по 2018 год был резидентом Comedy Club на ТНТ. После этого он перешел на канал СТС и был ведущим программ «Слава Богу, ты пришел!» и «Русские не смеются». В 2021 году Незлобин переехал в США, где продолжил строить карьеру комика.