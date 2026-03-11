Уехавший в США российский комик высказался об американском гражданстве

Уехавший в США комик Незлобин заявил, что у него нет американского гражданства

Известный российский стендап-комик Александр Незлобин, уехавший в США, заявил, что у него нет американского гражданства. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Дождь» (внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов; признано нежелательной организацией в России).

«Я пока не гражданин [США]», — отметил Незлобин. Другие подробности он не привел.

Ранее Незлобин поиронизировал над тем, что у него нет статуса иностранного агента в России. Юморист в шутку предположил, что Минюст России не включил его в реестр иноагентов, поскольку он недостаточно популярен для этого.

Перед этим Незлобин также заявил, что ощущает себя счастливым. Комик связал свое психологическое состояние с тем, что ему удалось достичь благополучия в некоторых сферах.

Александр Незлобин — российский стендап-комик. Играл в составе команды КВН Уральского государственного экономического института. С 2006 по 2018 год был резидентом Comedy Club на ТНТ. После этого он перешел на канал СТС и был ведущим программ «Слава Богу, ты пришел!» и «Русские не смеются». В 2021 году Незлобин переехал в США, где продолжил строить карьеру комика.