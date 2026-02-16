Реклама

18:26, 16 февраля 2026

Живущий в США российский комик пошутил про статус иноагента

Комик Незлобин пошутил, что не признан иноагентом из-за недостатка популярности
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный стендап-комик Александр Незлобин, живущий в США, поиронизировал над тем, что у него нет статуса иностранного агента в России. На эту тему он высказался в выступлении, запись которого опубликована на YouTube.

«На мне-то нет до сих пор никакой уголовки. На мне даже иноагентства нет, понимаете?» — сказал юморист. Незлобин с иронией предположил, что Минюст России не включил его в реестр иностранных агентов, поскольку он недостаточно популярен для этого.

Комик также пошутил, что его не признали иноагентом, потому что он выглядит как русский. «Если меня назовут "иностранный агент", никто не поверит», — добавил он.

Ранее Незлобин заявил, что ощущает себя счастливым. Юморист связал свое психологическое состояние с тем, что ему удалось достичь благополучия в некоторых сферах.

Перед этим комик оценил возможность приехать в Россию. Незлобин назвал Америку своим домом, но допустил, что вернется на родину в старости.

