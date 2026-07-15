Назван главный источник микробов в туалете

Эксперт Салуу назвала полотенца для рук главным источником микробов в туалете

Эксперт по обустройству ванной комнаты Фаз Салуу назвала полотенца для рук главным источником микробов в туалете. О том, как часто их нужно стирать, она рассказала изданию Surrey Live.

Салуу отметила, что на полотенцах для рук бактерий может быть больше, чем на ободке унитаза или на раковине. Особенно так бывает в больших семьях. «Полотенца не успевают высыхать, и на них развиваются бактерии», — объяснила эксперт.

Она добавила, что заменить полотенце на чистое следует, если оно в течение нескольких часов подряд остается влажным, на нем заметна грязь или появился неприятный запах. Такое состояние может быть достигнуто за один день или за неделю в зависимости от частоты использования. Каждый день менять полотенце независимо от его внешнего вида нужно, если у человека, который им пользуется, пищевое отравление, вирусная или бактериальная инфекция.

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