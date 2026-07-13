Названа усугубляющая жару в доме летом ошибка

El Confidencial: Открывание окон днем усугубляет жару в доме летом

Многие люди совершают одну популярную ошибку, из-за которой летом усугубляется жара в доме. Об этом сообщило издание El Confidencial со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Главной ошибкой летом в ВОЗ назвали открывание окон в дневное время для проветривания помещения. Однако наружный воздух теплее воздуха дома, поэтому такое действие, которое в жаркую погоду становится чуть ли не автоматическим, позволяет проникать теплу внутрь, пояснили в организации.

В связи с этим специалисты посоветовали заниматься проветриванием исключительно ночью или рано утром. Кроме того, на протяжении дня важно держать закрытыми жалюзи, шторы и ставни, чтобы предотвратить проникновение солнечных лучей и, следовательно, повышение температуры, добавили они.

Ранее офтальмолог Антон Казанцев перечислил портящие зрение летом привычки. Самой грубой ошибкой он назвал использование дешевых темных очков без UV-фильтра.

