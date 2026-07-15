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20:29, 15 июля 2026Наука и техника

Боевые пловцы проверили «Перекоп»

Боевые пловцы проверили подводную часть учебного корабля Балтфлота «Перекоп»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Пресс-служба Балтийского флота

Боевые пловцы отряда противодействия диверсионным силам и средствам провели плановую проверку подводной части учебного корабля Балтфлота «Перекоп» в Североморске. Об этом сообщила пресс-служба флота.

«В ходе работ боевые пловцы осмотрели подводную часть корпуса корабля, винторулевую группу на предмет механических повреждений, эрозии металла, а также возможных посторонних предметов и закладок взрывчатых устройств», — говорится в сообщении.

Водолазы использовали специальное снаряжение, которое позволило выполнить работу в холодной воде Баренцева моря. Отмечается, что осмотры позволяют своевременно выявлять угрозы безопасности корабля и поддерживать его техническую готовность.

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Учебный корабль проекта 887, который вмещает до 300 курсантов военно-морских училищ, спустили на воду в 1976 году. «Перекоп» несет артиллерийские установки АК-230 и АК-726, а также бомбометы РБУ-2500.

Ранее в июле стало известно, что на Невском судостроительно-судоремонтном заводе спустили на воду средний морской танкер «Алексей Шеин» проекта 23130.

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