Строящийся для ВМФ танкер «Алексей Шеин» спустили на воду

На Невском ССЗ спустили на воду морской танкер «Алексей Шеин»

Средний морской танкер «Алексей Шеин», который строят для Военно-морского флота (ВМФ) России, спустили на воду на Невском судостроительно-судоремонтном заводе (ССЗ). Об этом сообщило Минобороны России.

Третий серийный танкер проекта 23130 назвали в честь первого русского генералиссимуса Алексея Шеина. Судно соответствует ледовому классу Arc 4 и может самостоятельно ходить в разреженных арктических льдах толщиной до 0,8 метра.

«Алексей Шеин» способен принимать и передавать жидкие грузы в море. Также танкер может принимать, транспортировать и передавать сухие грузы траверзным способом. Судно может пополнять запасы топлива одновременно трех кораблей.

Ранее в июле стало известно, что ВМФ России получил новый морской буксир «Капитан Сергеев» проекта 23470. Судно предназначено для буксировки, сопровождения и снятия кораблей с мели. Буксир заложили в 2016 году, а в 2021-м «Капитана Сергеева» спустили на воду.