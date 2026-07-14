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17:44, 14 июля 2026Наука и техника

Строящийся для ВМФ танкер «Алексей Шеин» спустили на воду

На Невском ССЗ спустили на воду морской танкер «Алексей Шеин»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Министерство обороны России

Средний морской танкер «Алексей Шеин», который строят для Военно-морского флота (ВМФ) России, спустили на воду на Невском судостроительно-судоремонтном заводе (ССЗ). Об этом сообщило Минобороны России.

Третий серийный танкер проекта 23130 назвали в честь первого русского генералиссимуса Алексея Шеина. Судно соответствует ледовому классу Arc 4 и может самостоятельно ходить в разреженных арктических льдах толщиной до 0,8 метра.

«Алексей Шеин» способен принимать и передавать жидкие грузы в море. Также танкер может принимать, транспортировать и передавать сухие грузы траверзным способом. Судно может пополнять запасы топлива одновременно трех кораблей.

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