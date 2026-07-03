Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:04, 3 июля 2026Наука и техника

Тихоокеанский флот получил «Капитана Сергеева»

Тихоокеанский флот России получил морской буксир «Капитан Сергеев»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Военно-морской флот России получил новый морской буксир «Капитан Сергеев». Представитель проекта 23470 пополнил отряд судов обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ), передает «Звезда».

Церемония включения в состав ТОФ прошла на борту буксира. Судно названо в честь капитана первого ранга Сергея Сергеева. Капитан буксира Юрий Жуков поднял Андреевский флаг на судне.

Судно проекта 23470 заложили на Ярославском судостроительном заводе в 2016 году, а в 2021-м буксир спустили на воду. По Южному морскому пути «Капитан Сергеев», который стал вторым судном проекта в составе ТОФ, был доставлен на Дальний Восток. Суда проекта 23470 предназначены для буксировки, сопровождения и снятия кораблей с мели.

Материалы по теме:
«Трудно с такими бороться» Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
«Трудно с такими бороться»Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
25 июля 2023
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023

В июне стало известно, что спасательное судно «Игорь Белоусов» приняло участие в плановых учениях по помощи подлодке в заливе Петра Великого.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о причине задержания бывшего главы Росавиации

    Суд освободил сделавшую фотографию кальяна на пасхальном куличе

    Назван способ предотвратить половину случаев деменции

    В России зафиксировали ажиотажный спрос на один тип машин

    Главная достопримечательность острова в европейской стране напомнила Варламову о пельменях

    Глава Европейского ЦБ не исключила участия в выборах президента Франции

    Одна из стран ЕС заявила о готовности блокировать санкции против России

    Банк России урежет закупку валюты в два раза

    Аномальная жара обрушилась на российские регионы

    Министру обороны России доложили обстановку в Крыму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok