Тихоокеанский флот получил «Капитана Сергеева»

Тихоокеанский флот России получил морской буксир «Капитан Сергеев»

Военно-морской флот России получил новый морской буксир «Капитан Сергеев». Представитель проекта 23470 пополнил отряд судов обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ), передает «Звезда».

Церемония включения в состав ТОФ прошла на борту буксира. Судно названо в честь капитана первого ранга Сергея Сергеева. Капитан буксира Юрий Жуков поднял Андреевский флаг на судне.

Судно проекта 23470 заложили на Ярославском судостроительном заводе в 2016 году, а в 2021-м буксир спустили на воду. По Южному морскому пути «Капитан Сергеев», который стал вторым судном проекта в составе ТОФ, был доставлен на Дальний Восток. Суда проекта 23470 предназначены для буксировки, сопровождения и снятия кораблей с мели.

В июне стало известно, что спасательное судно «Игорь Белоусов» приняло участие в плановых учениях по помощи подлодке в заливе Петра Великого.