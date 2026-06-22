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11:56, 22 июня 2026Наука и техника

«Игорь Белоусов» в заливе Петра Великого провел учения по помощи подлодке

ТОФ: Корабль «Игорь Белоусов» в заливе Петра Великого провел учения по помощи подлодке
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Ильдус Гилязутдинов / РИА Новости

Спасательное судно «Игорь Белоусов» в заливе Петра Великого приняло участие в плановых учениях по помощи подлодке. Об этом со ссылкой на Тихоокеанский флот (ТОФ) сообщает ТАСС.

По замыслу учений, дизель-электрическая субмарина «Уфа» «в результате условной аварии осуществила покладку на грунт на глубине более 70 метров», после чего для спасения ее экипажа были применены автономный необитаемый аппарат «Пантера», глубоководный аппарат АС-40 и водолазный комплекс ГВК-450 «Дельфин-ГВК» с пятью барокамерами.

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В апреле 2025-го ТОФ сообщал, что дизель-электрические подводные лодки «Уфа» и «Комсомольск-на-Амуре» из состава Приморской флотилии разнородных сил провели дуэль в ходе учений в Японском море.

В том же месяце «Уфа» выполнила погружение на максимальную глубину в акватории Японского моря.

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