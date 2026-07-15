Ани Лорак назвала достойную представлять Россию певицу

Певица Ани Лорак заявила, что Полина Гагарина могла бы представлять Россию

Певица Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) высказалась о том, какая певица могла бы представлять Россию в мире. Об этом она порассуждала в проекте журналистки Ксении Собчак «Что о тебе думают?»

Куек призналась, что считает лучшей певицей страны саму себя, однако все же назвала свою коллегу Полину Гагарину артисткой, которая достойна представлять страну.

«Она уже представляла Россию, у нее такое конкурсное состояние, я пела с ней дуэтом — мы прекрасно общаемся и дружим, она как машина. Но, если бы спросили меня, то я бы сказала, что Ани Лорак», — сказала Лорак.

Ранее Ани Лорак порадовала фанатов откровенными фото. 47-летняя знаменитость снялась в бикини во время отдыха в Греции.