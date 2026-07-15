Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
20:27, 15 июля 2026Культура

Ани Лорак назвала достойную представлять Россию певицу

Певица Ани Лорак заявила, что Полина Гагарина могла бы представлять Россию
Андрей Шеньшаков

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Певица Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) высказалась о том, какая певица могла бы представлять Россию в мире. Об этом она порассуждала в проекте журналистки Ксении Собчак «Что о тебе думают?»

Куек призналась, что считает лучшей певицей страны саму себя, однако все же назвала свою коллегу Полину Гагарину артисткой, которая достойна представлять страну.

«Она уже представляла Россию, у нее такое конкурсное состояние, я пела с ней дуэтом — мы прекрасно общаемся и дружим, она как машина. Но, если бы спросили меня, то я бы сказала, что Ани Лорак», — сказала Лорак.

Ранее Ани Лорак порадовала фанатов откровенными фото. 47-летняя знаменитость снялась в бикини во время отдыха в Греции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Украине терять нечего». ВСУ заявили о волне ударов по гражданским судам в Азовском море. Чем на это может ответить Россия?
    В Сербии отвергли участие в антироссийской коалиции
    Зеленский обрушился с обвинениями на главу Минобороны Украины
    Глава российского региона рассказал об изменении в работе АЗС
    Балицкий обратился к жителям региона после убийства главного инженера ЗАЭС
    Швеция впервые внесет в красную книгу одно животное
    Российский регион накрыл град размером со сливу
    Раскрыт новый министр обороны Украины
    Врач назвал алкоголиков обреченными на несколько опасных заболеваний
    На блогера напали с ножом из-за плохих финансовых советов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok