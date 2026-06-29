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20:43, 29 июня 2026Ценности

Ани Лорак порадовала фанатов откровенными фото с отдыха

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @anilorak

Певица Каролина Куек, известная под псевдонимом Ани Лорак, порадовала фанатов откровенными фото. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя знаменитость снялась во время отдыха в Греции. В номере отеля она сделала селфи, где позировала в черном бикини с абстрактным узором. Также артистка посетила спортзал в бежевом бра-топе и джинсовых микрошортах.

Поклонники оценили пост в комментариях. «Как можно быть такой красивой», «Фигура просто прелесть», «Мечтаю быть такой же шикарной и сексуальной», «Не перестаю вами любоваться!» — заявили юзеры.

Ранее в июне российская экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович показала фото в бикини и вызвала споры в сети.

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