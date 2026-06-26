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20:55, 26 июня 2026Ценности

Анна Семенович показала фото в бикини и вызвала споры в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @ann_semenovich

Российская экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович показала фото в купальнике и вызвала споры в сети. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летняя певица снялась во время отдыха на Мальдивах. Она позировала на пляже в полный рост в бикини, которое состояло из топа с тигровыми принтом и черных трусов с заниженной талией. «В здоровом теле — здоровый дух. Женщина должна быть в форме… а форма у каждой своя! И вообще, мужчины любят мягких женщин. Жесткий диван у них и дома есть!» — указала в подписи артистка.

Подписчики высказались о кадрах в комментариях. Часть из них обвинили знаменитость в неудачной ретуши: «Переборщили с фотошопом», «Удали это немедленно и больше так не делай! Лучше просто выложи честное фото! А если хочешь что-то отредактировать, делай это красиво и незаметно», «Зачем фотошопить свою фигуру? Семенович приезжала к нам на День города и выступала! У нее очень большой живот, талии нет давно!», «Даже фотошоп кривой получился».

При этом другие юзеры встали на защиту звезды и сделали комплименты ее внешности. «Фигура бесподобна!», «Это очень жарко, остановитесь», «Какая вы красавица», «Прекрасная фигура настоящей русской женщины, все свое», «Ты великолепно выглядишь, не слушай никого», — заявили они.

Ранее в июне Анна Семенович высказалась о женском возрасте фразой «мужики за милф дерутся».

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