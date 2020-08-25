Тихановская отреагировала на арест лидеров Координационного совета оппозиции

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская потребовала освободить двух членов президиума Координационного совета (КС) оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Об этом она заявила в ходе обращения к белорусским силовикам, передает «Интерфакс».

По ее словам, арест членов совета оппозиции — попытка оказать на них давление и запугать протестующих граждан. Кроме того, это свидетельствует об отсутствии государственного мышления, считает Тихановская.

Экс-кандидат призвала не бояться идти на открытый диалог с народом, к которому призывается оппозиция. «Координационный совет выступает за урегулирование политического кризиса в Белоруссии путем переговоров и проведения новых честных выборов», — напомнила Тихановская. Однако вместо поиска диалога администрация «уходящего президента» Александра Лукашенко занимается мелочными обвинениями и преследованиями.

«Никакие репрессии не будут приняты нашим обществом. Никакие попытки удержания власти не помогут избежать ответственности за репрессии», — заключила она.

Ковалькову и Дылевского арестовали на 10 суток 25 августа. Ранее в Белоруссии возбудили уголовное дело по факту создания КС оппозиции по статье о захвате власти. Лукашенко заявил, что в совет вошли бывшие «прикорытники», «обиженные» и «откровенно отвязные нацисты».

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выбора президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80 процентов голосов.