Лукашенко обвинил оппозицию в попытке захвата власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал созданный оппозицией координационный совет попыткой захвата власти, передает БЕЛТА.

«Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало — передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями», — заявил Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности.

Он обвинил своих противников в попытках «убаюкать» власть и силовые структуры. «Это ширма. Если заглянуть за нее, вы видите, что происходит», — продолжил белорусский лидер.

Лукашенко заявил, что в состав совета вошли бывшие «прикорытники», «обиженные» и «откровенно отвязанные нацисты». Он заверил, что у власти достаточно мер, «чтобы остудить некоторые горячие головы». «Я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону», — подчеркнул глава государства.

14 августа оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская анонсировала создание координационного совета по трансферу власти. В него, в частности, включили лауреатку Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич, владельца магазина товаров с национальной символикой Symbal.by Павла Белоуса, председателя правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого.

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы. По официальным данным, Лукашенко набрал 80 процентов голосов, Тихановская — 10 процентов. В стране больше недели идут массовые протесты граждан, не согласных с этими данными. Акции жестко разгоняются, погибли три человека.

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