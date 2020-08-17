Лауреата Нобелевской премии включили в совет по трансферу власти в Белоруссии

Озвучен предварительный состав координационного совета по трансферу власти в Белоруссии, создание которого анонсировала оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская. Список опубликовала в Facebook доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова.

В совет включили лауреатку Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич, владельца магазина товаров с национальной символикой Symbal.by Павла Белоуса, председателя правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого.

Также в него вошли лидер движения «За свободу» Юрий Губаревич, Мария Колесникова — координатор штаба кандидата в президенты, экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, делегат от Белорусского металлургического завода (БМЗ) Сергей Макейков и еще ряд людей.

Список неокончательный. «Сейчас обрабатываются заявки тех, кто в эти дни пишет новую страницу белорусской истории, в том числе делегатов наших крупнейших заводов», — отметила Ковалькова.

В Белоруссии больше недели идут массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал 80 процентов. Акции жестко разгонялись, погибли два человека. Тихановская уехала в Литву. Ее муж, популярный блогер Сергей Тихановский, а также Бабарико находятся в СИЗО.

Алексиевич 13 августа заявила, что, по ее мнению, протестующих избивали российские силовики, поскольку белорусский ОМОН не мог бы действовать так жестко. В феврале писательница сказала, что не знает, кто лучше Лукашенко смог бы сопротивляться России.