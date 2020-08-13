Алексиевич обвинила российских силовиков в подавлении белорусских протестов

Белорусская писательница и лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич обвинила российских силовиков в подавлении протестов в республике. Об этом она заявила в интервью «Радио Свобода».

Писательница уверена, что белорусский ОМОН не мог бы действовать так жестко, потому что «белорусы — мирные люди и не хотят никого бить и убивать».

«Мне трудно поверить, что это белорусский ОМОН. Мне кажется, что белорусские ребята не могли так бить своих мам и сестер. Это как-то нереально», — заявила она. Алексиевич сказала, что доказательств участия российских силовиков в подавлении протестов у нее нет, однако она уверена в их наличии.

11 августа оппозиционный Telegram-канал NEXTA Live опубликовал сообщение о том, что российский спецназ вытаскивает за волосы из машин, поддерживающих протестующих гудками, молодых девушек. «Вы готовы это терпеть?!» — говорилось в нем. Подтверждения данной информации не поступало.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. Против силовиков применяются фаеры, брусчатка, коктейли Молотова. Лукашенко считает, что оппозиция планирует устроить революцию.