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Белорусская оппозиция обвинила российский спецназ в разгоне минских митингов

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Скриншот видео: NEXTA

Белорусская оппозиция обвинила Россию в помощи в разгоне протестных митингов против президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске. Информацию публикует Telegram-канал NEXTA Live журналиста Степана Путило.

Так, канал опубликовал сообщение о том, что российский спецназ вытаскивает за волосы из машин, поддерживающих протестующих гудками, молодых девушек. «Вы готовы это терпеть?!», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о возведении баррикад в Бресте. и Минске Горожане используют подручные средства, включая бетонные лавки. В силовиков швыряют куски тротуарной плитки. В ответ отряды ОМОН используют резиновые пули и светошумовые гранаты.

В центре белорусской столицы замечены автоматчики, в ходе стрельбы резиновыми пулями ранена в ногу журналистка.

9 августа по всей Белоруссии прошли массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов. Задержаны 3 тысячи человек, пострадали несколько десятков.


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