В Минске при разгоне протестов открыли стрельбу и ранили журналистку

В Минске при разгоне протестов открыли стрельбу и ранили в ногу журналистку портала «Наша Нiва», сообщается в Telegram-канале издания.

Инцидент случился на улице Кальварийской. Корреспондентку увезли на «скорой». Огонь по участникам акции протеста открыли люди в форме цвета хаки. Затем против демонстрантов распылили газ.

Ранее сообщалось, что для разгона протестов силовики использовали светошумовые гранаты. В белорусской столице, а также в Бресте и Гродно проходят задержания. Также в центре Минска заметили автоматчиков. Боевое оружие находится в руках у солдат внутренних войск, дислоцированных на улице Кальваринской.

В Белоруссии второй день идут массовые акции протеста из-за прошедших президентских выборов, на которых действующий глава государства Александра Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов. Демонстрации выливаются в столкновения с ОМОНом. В ночь на 10 августа пострадали десятки человек, три тысячи задержаны, возбуждено более 20 уголовных дел.