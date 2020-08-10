В Минске при разгоне протестов применили светошумовые гранаты

В Минске силовики применили светошумовые гранаты при разгоне протестующих против официальных результатов президентских выборов. Видео опубликовано в Telegram-канале NEXTA Live оппозиционного журналиста Степана Путило.

На кадрах видно, как протестующие убегают от сотрудников органов правопорядка. Действие происходит в районе автовокзала «Восточный».

«Sputnik Беларусь» со ссылкой на очевидцев сообщает, что в минских аптеках скупают бинты и перекись водорода. В белорусской столице, а также в Бресте и Гродно проходят задержания.

10 августа в Белоруссии начались новые протесты против действующего президента Александра Лукашенко, который, по официальным данным, накануне победил на выборах с 80 процентами голосов. Массовые демонстрации 9 августа переросли в столкновения с ОМОН. Возбуждено более 20 уголовных дел.