В Минске возобновились столкновения протестующих и полиции

В Минске возобновились столкновения между милицией и протестующими против результатов президентских выборов, победу на которых одержал Александр Лукашенко. Об этом сообщает Reuters.

Агентство не приводит информации о районе, в котором происходит столкновения, и их масштабах.

«Еврорадио» в своем Telegram-канале сообщает о крайне напряженной ситуации рядом с гостиницей «Юбилейная». Там собралось около тысячи протестующих, силовики перекрывают улицы, подъехала спецтехника. Портал TUT.by в трансляции сообщает, что там уже начались задержания.

Ранее стало известно, что силовики начали задерживать людей в Минске. Станции метро в центре белорусской столицы закрыты, перекрыто движение по ряду улиц.

Днем 10 августа в сети распространялся призыв к белорусам выйти в 19:00 на акцию протеста.

Накануне по всей Белоруссии шли массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов. Задержаны 3 тысячи человек, пострадали несколько десятков. Сообщалось об одном погибшем, но информация пока официально не подтверждена.

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