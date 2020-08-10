В Минск снова начали сгонять военную технику, сообщает Telegram-канал TUT.by.

В разных частях города были замечены автозаки, водометы, автобусы с людьми. Все они двигались в сторону центра.

9 августа, в день выборов президента Белоруссии, Минск заполонила военная техника. Вечером в столице и других городах вспыхнули массовые протесты, которые переросли в столкновения с бойцами ОМОН. Демонстрантов разгоняли слезоточивым газом, светошумовыми гранатами и резиновыми пулями.

Задержаны три тысячи человек, несколько десятков получили травмы: и гражданские лица, и силовики. Правозащитники сообщали об одном погибшем.

Протестующие не признают официальные результаты выборов, согласно которым действующий президент Лукашенко получил более 80 процентов голосов. 10 августа в сети распространился призыв к белорусам снова выйти в центр Минска в 19:00.